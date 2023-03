“L’Italia non è razzista”. La lezione di Aouani a Egonu (Di venerdì 24 marzo 2023) Capita che è un marocchino dia lezioni d’italiano e non mi riferisco alla lingua. Avete presente Paola Egonu, la campionessa di pallavolo nata in Italia da genitori immigrati nigeriani che continua a frignare che L’Italia è un paese razzista? Ecco, c’è un altro campione dello sport, più o meno nella sua stessa situazione, nel senso che lui è nato in Marocco ma vive da anni in Italia. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-14.mp4 Si chiama Iliass Aouani, veste la maglia azzurra e pochi giorni fa a Barcellona ha stabilito il nuovo record italiano di maratona, correndo i 42 km in 2 ore, 7 primi e 19 secondi. Qualcuno, sui soliti social, lo ha preso in giro. E questo sarebbe un italiano? Pronta la sua lezione da italiano agli italiani? Vale la pena di leggere alcuni pezzi. ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 marzo 2023) Capita che è un marocchino dia lezioni d’italiano e non mi riferisco alla lingua. Avete presente Paola, la campionessa di pallavolo nata in Italia da genitori immigrati nigeriani che continua a frignare cheè un paese? Ecco, c’è un altro campione dello sport, più o meno nella sua stessa situazione, nel senso che lui è nato in Marocco ma vive da anni in Italia. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-14.mp4 Si chiama Iliass, veste la maglia azzurra e pochi giorni fa a Barcellona ha stabilito il nuovo record italiano di maratona, correndo i 42 km in 2 ore, 7 primi e 19 secondi. Qualcuno, sui soliti social, lo ha preso in giro. E questo sarebbe un italiano? Pronta la suada italiano agli italiani? Vale la pena di leggere alcuni pezzi. ...

