L’Italia non è il Paese dei meritevoli e gli studenti veramente capaci vanno all’estero. Lettera (Di venerdì 24 marzo 2023) Inviato da Mario Bocola - Certo che L’Italia è un Paese molto strano, una Nazione che va in controtendenza con l’Europa, in quanto nel Bel Paese fa carriera chi ha meno titoli, mentre chi per anni ha investito molto sulla formazione conseguendo titoli culturali fa il passo del gambero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) Inviato da Mario Bocola - Certo cheè unmolto strano, una Nazione che va in controtendenza con l’Europa, in quanto nel Belfa carriera chi ha meno titoli, mentre chi per anni ha investito molto sulla formazione conseguendo titoli culturali fa il passo del gambero. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Oggi il Senato ha votato l''equo compenso' dei professionisti (abolito 10 anni fa) col voto di tutti i gruppi parla… - Linkiesta : Tre anni fa #Conte fece sfilare l’esercito russo in Italia, ovvio che oggi non voglia aiutare l’#Ucraina Una delle… - iacopo_melio : Lucy Salani se n’è andata. Lucy non era soltanto la donna trans più longeva d’Italia, ma anche l’unica sopravvissu… - thegreek1977 : RT @M25016096: Myrta Merlino pubblica un FAKE dell'Adige in secca che morirebbe per il Climate Change. Poi cancella il tweet per non rettif… - jobwithinternet : RT @scorpioesaurita: L’Italia così dopo: -Inno di Mameli remixato e cantato da Gigi D’Alessio e Clementino con la base di una canzone di Gi… -