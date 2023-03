L’Italia limita i danni, ma affonda con l’Inghilterra. Fallire la qualificazione all’Europeo è però impossibile | Primapagina (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-24 00:55:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: E’ cominciata male, ma poteva finire peggio. E, siccome non qualificarsi per l’Europeo del 2024 è praticamente impossibile, la sconfitta di misura (1-2) con l’Inghilterra, nella prima partita del girone, è meno pesante dell’imbarcata che poteva concretizzarsi alla fine del primo tempo. E’ successo, infatti, che quell’autentico bluff a nome Grealish (pagato 117 milioni dal City di Guardiola) abbia spropositato a porta vuota il pallone dello 0-3 capace – ne sono certo – di scatenare la contestazione del Maradona. Sarebbe stata la giusta punizione per un primo tempo talmente brutto e arrendevole da meritare il primo posto tra le partite meno felici delL’Italia di Mancini. Ora, consolarci per una sconfitta casalinga che con gli inglesi non ci capitava dal 1961, rende ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-24 00:55:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: E’ cominciata male, ma poteva finire peggio. E, siccome non qualificarsi per l’Europeo del 2024 è praticamente, la sconfitta di misura (1-2) con, nella prima partita del girone, è meno pesante dell’imbarcata che poteva concretizzarsi alla fine del primo tempo. E’ successo, infatti, che quell’autentico bluff a nome Grealish (pagato 117 milioni dal City di Guardiola) abbia spropositato a porta vuota il pallone dello 0-3 capace – ne sono certo – di scatenare la contestazione del Maradona. Sarebbe stata la giusta punizione per un primo tempo talmente brutto e arrendevole da meritare il primo posto tra le partite meno felici deldi Mancini. Ora, consolarci per una sconfitta casalinga che con gli inglesi non ci capitava dal 1961, rende ...

