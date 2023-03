L’Italia in ritardo sul Pnrr, 19 miliardi a rischio: «Solo due target raggiunti, la scadenza è a marzo» (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Italia è in ritardo sul Pnrr. E l’Europa comincia ad innervosirsi. Anche perché c’è una rata da 19 miliardi per gli obiettivi 2022 da sbloccare. Ma il governo Meloni vuole anche presentare una richiesta di modifica entro fine aprile. Che riguarda il progetto RepowerEu: con nuove risorse per l’indipendenza energetica di Roma. Intanto, a tre mesi dall’inizio del 2023, le opere sembrano già in affanno. E c’è un rimpallo tra ministeri e comuni sulle responsabilità. La valutazione dell’Ue arriverà ufficialmente Solo dopo il 30 giugno. Ma targets e milestones dello scorso anno risultano conclusi Solo sulla carta. E proprio a giugno ci sono altri 15 obiettivi da raggiungere. Tra cui ci sono gli appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di riferimento a base di idrogeno. ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023)è insul. E l’Europa comincia ad innervosirsi. Anche perché c’è una rata da 19per gli obiettivi 2022 da sbloccare. Ma il governo Meloni vuole anche presentare una richiesta di modifica entro fine aprile. Che riguarda il progetto RepowerEu: con nuove risorse per l’indipendenza energetica di Roma. Intanto, a tre mesi dall’inizio del 2023, le opere sembrano già in affanno. E c’è un rimpallo tra ministeri e comuni sulle responsabilità. La valutazione dell’Ue arriverà ufficialmentedopo il 30 giugno. Mas e milestones dello scorso anno risultano conclusisulla carta. E proprio a giugno ci sono altri 15 obiettivi da raggiungere. Tra cui ci sono gli appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di riferimento a base di idrogeno. ...

L'Italia in ritardo sul Pnrr, 19 miliardi a rischio: "Solo due target raggiunti, la scadenza è a marzo" L'Italia è in ritardo sul Pnrr . E l'Europa comincia ad innervosirsi. Anche perché c'è una rata da 19 miliardi per gli obiettivi 2022 da sbloccare. Ma il governo Meloni vuole anche presentare una ...