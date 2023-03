L’Italia ha perso il filo (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Italia era tornata al 4-3-3 e aveva cominciato la partita pressando in alto, e con grande foga, spinta dalle grida del Diego Armando Maradona. Erano circa otto mesi che non giocavamo con il modulo che aveva fatto da impalcatura alle ambiziose idee di Roberto Mancini, che ci avevano regalato una Nazionale coraggiosa e controculturale. In campo la formazione che aveva vinto l’Europeo, con solo qualche ritocchino qua e là: in mezzo alla difesa Acerbi e Toloi; sulla fascia sinistra Lorenzo Pellegrini; davanti la grande sorpresa, l’oriundo Mateo Retegui. Per il resto eravamo praticamente gli stessi. Di fronte di nuovo l’Inghilterra che avevamo battuto a Wembley nella partita più importante. All’inizio ci è sembrato normale, quasi razionale, che si potesse invertire il processo di decadenza della nostra Nazionale tornando al momento in cui aveva raggiunto il suo apice. Ma ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 24 marzo 2023)era tornata al 4-3-3 e aveva cominciato la partita pressando in alto, e con grande foga, spinta dalle grida del Diego Armando Maradona. Erano circa otto mesi che non giocavamo con il modulo che aveva fatto da impalcatura alle ambiziose idee di Roberto Mancini, che ci avevano regalato una Nazionale coraggiosa e controculturale. In campo la formazione che aveva vinto l’Europeo, con solo qualche ritocchino qua e là: in mezzo alla difesa Acerbi e Toloi; sulla fascia sinistra Lorenzo Pellegrini; davanti la grande sorpresa, l’oriundo Mateo Retegui. Per il resto eravamo praticamente gli stessi. Di fronte di nuovo l’Inghilterra che avevamo battuto a Wembley nella partita più importante. All’inizio ci è sembrato normale, quasi razionale, che si potesse invertire il processo di decadenza della nostra Nazionale tornando al momento in cui aveva raggiunto il suo apice. Ma ...

