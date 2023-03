L’incubo illegalità nella Torino rossa

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 marzo 2023) Se Atene piange, Sparta non ride. Mentre nei quotidiani nazionali vengono trattate solo le difficoltà di Milano e Roma, anche a, la, governata dalla sinistra ininterrottamente dal 1993, la situazione non è propriamente idilliaca. Il problema sicurezza nel capoluogo piemontese non è una novità, tutti infatti ricorderanno i fatti avvenuti ad ottobre 2020 nel centro storico quando, mescolandosi a commercianti, lavoratori autonomi e famiglie che protestavano contro il durissimo lockdown imposto dal governo Conte II, alcuni giovani manifestanti, tra i quali molti di origine nordafricana provenienti dalle periferie, avevano assaltato, distrutto e rapinato i negozi della centralissima via Roma, tra cui Gucci, Hermes o Geox. Ebbene, da quell’ottobre 2020 la situazione non è andata migliorando, anzi. Gli ultimi e aggiornati ...