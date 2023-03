L'imprenditore russo fugge dall'Italia come in un film: è caso diplomatico (Di venerdì 24 marzo 2023) Una fuga organizzata in ogni dettaglio con un'auto guidata da un complice che lo aspetta fuori dal complesso di Cascina Vione e si allontana nelle campagne intorno a Basiglio, in provincia di Milano. I primi dettagli sulla fuga di Artem Uss, imprenditore russo e figlio di un governatore, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, fanno propendere per un piano ben studiato che riducono quasi al lumicino la possibilità che l'uomo sia ancora in Italia, dopo che la corte d'Appello di Milano avesse detto sì alla sua estradizione negli Stati Uniti. Un'evasione che sembra preoccupare gli Usa e che potrebbe creare un caso diplomatico con Italia e Russia. Le indagini dei carabinieri partono dall'auto, che risulta in passato già controllata ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) Una fuga organizzata in ogni dettaglio con un'auto guidata da un complice che lo aspetta fuori dal complesso di Cascina Vione e si allontana nelle campagne intorno a Basiglio, in provincia di Milano. I primi dettagli sulla fuga di Artem Uss,e figlio di un governatore, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, fanno propendere per un piano ben studiato che riducono quasi al lumicino la possibilità che l'uomo sia ancora in, dopo che la corte d'Appello di Milano avesse detto sì alla sua estradizione negli Stati Uniti. Un'evasione che sembra preoccupare gli Usa e che potrebbe creare uncone Russia. Le indagini dei carabinieri partono'auto, che risulta in passato già controllata ...

