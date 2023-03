L’imprenditore russo evaso dai domiciliari in provincia di Milano (Di venerdì 24 marzo 2023) Artem Uss doveva essere estradato negli Stati Uniti, ma è fuggito dalla sua casa a Basiglio lasciandosi dietro il braccialetto elettronico Leggi su ilpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Artem Uss doveva essere estradato negli Stati Uniti, ma è fuggito dalla sua casa a Basiglio lasciandosi dietro il braccialetto elettronico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ha manomesso il braccialetto elettronico ed è fuggito dal casale nel Milanese dove si trovava agli arresti domicili… - ilpost : L’imprenditore russo evaso dai domiciliari in provincia di Milano - Maria11688076 : RT @ROBYBOX: Si è reso irreperibile l’imprenditore russo Artem Uss ai domiciliari in attesa di estradizione negli USA … il Ministro Pianted… - annalisapanello : RT @ROBYBOX: Si è reso irreperibile l’imprenditore russo Artem Uss ai domiciliari in attesa di estradizione negli USA … il Ministro Pianted… - 1ettoreb : RT @ROBYBOX: Si è reso irreperibile l’imprenditore russo Artem Uss ai domiciliari in attesa di estradizione negli USA … il Ministro Pianted… -