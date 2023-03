Licenziata per aver mostrato a lezione il David di Michelangelo, il caso in Florida: «È pornografia» (Di venerdì 24 marzo 2023) Ha mostrato la statua del David di Michelangelo durante una lezione sull’arte del Rinascimento e per questo è stata cacciata dalla scuola. Succede a Hope Carrasquilla, la preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, che ha denunciato al New York Post quanto subito. Stando a quanto ha raccontato, il presidente del consiglio di amministrazione dell’istituto ha dato alla docente due opzioni: le dimissioni immediate dalla carica o il licenziamento in tronco. Ma senza spiegazioni. Lei si è insospettita e sostiene che la causa siano proprio le immagini di nudo maschile michelangiolesche che ha mostrato ai bambini. E Barney Bishop, il presidente della Classical School, ha confermato che tre genitori avevano protestato per quella lezione. Due di loro hanno ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Hala statua deldidurante unasull’arte del Rinascimento e per questo è stata cacciata dalla scuola. Succede a Hope Carrasquilla, la preside della Classical School di Tallahassee, in, che ha denunciato al New York Post quanto subito. Stando a quanto ha raccontato, il presidente del consiglio di amministrazione dell’istituto ha dato alla docente due opzioni: le dimissioni immediate dalla carica o il licenziamento in tronco. Ma senza spiegazioni. Lei si è insospettita e sostiene che la causa siano proprio le immagini di nudo maschile michelangiolesche che haai bambini. E Barney Bishop, il presidente della Classical School, ha confermato che tre genitori avevano protestato per quella. Due di loro hanno ...

