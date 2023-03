Licenze e strutture irregolari | sequestrato stabilimento balneare a Terracina

(Di venerdì 24 marzo 2023)– La Guardia Costiera diunitamente al personale dell’Aliquota di PG della Procura di Latina ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di unobalenare insistente sul litorale di. Il sequestro è stato disposto dal GIP di Latina dott. Pierpaolo Bortone su richiesta del PM dott. Giuseppe Miliano, valutando positivamente gli elementi di indagini raccolti dalla polizia giudiziaria e ritenendo sussistente il fumus dei reati per cui si procede. Il complessoin questione, già a febbraio dello scorso anno era stato oggetto di analoga misura cautelare reale, annullata in seguito dal Tribunale del riesame di Latina. Ulteriori approfondimenti investigativi della Guardia Costiera, suffragati anche da una consulenza tecnica specifica, su incarico del PM ...

Dopo la vice sindaca Clancy, anche il consigliere PD appoggia la proposta presentata a Venezia per regolare e arginare l'esplosione degli affitti brevi ...