L'Europa nicchia. Ma promette aiuti al governo italiano sulla bomba Tunisi (Di venerdì 24 marzo 2023) La commissaria Johansson: "In aprile andrò in missione in Nordafrica assieme a Piantedosi". Ma il governo studia il piano B: agire da solo Droni e navi alla guardia costiera del Maghreb Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) La commissaria Johansson: "In aprile andrò in missione in Nordafrica assieme a Piantedosi". Ma ilstudia il piano B: agire da solo Droni e navi alla guardia costiera del Maghreb

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NazzarenoMorlac : @vocedelpatriota @FratellidItalia Poi se l'Europa nicchia la manderete a quel paese? Aspettiamo fiduciosi... - LanzaniRomano : @andreacantelmo8 Il papa dell'altro mondo. Glielo dite voi che alla Chiesa Cattolica ormai non ci pensa più nessuno? Una nicchia in Europa - irenechiari1966 : RT @WineNewsIt: #Vinodealcolato, un #mercato ancora di “nicchia” ma in crescita, sotto i riflettori @ProWein. Mentre il dibattito è in cors… - WineNewsIt : #Vinodealcolato, un #mercato ancora di “nicchia” ma in crescita, sotto i riflettori @ProWein. Mentre il dibattito è… - OssaniAnna : RT @DomaniGiornale: ???? Ormai non c’è modo, per #Meloni e #Durigon, di ignorare o minimizzare il problema dell’attacco alla libertà dei medi… -