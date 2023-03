Lettera aperta di un tifoso azzurro: “Caro Aurelio ti scrivo….facci festeggiare con le bandiere e i tamburi” (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo una Lettera a ‘cuore aperto’ di un tifoso azzurro con destinatario il patron del Napoli Aurelio De Laurentis Caro Aurelio ti scrivo, Sono Francesco ma per tutti i miei fratelli azzurri sono semplicemente Ciccio, sarò Ciccio anche per te perché come gli altri anche tu sei un ‘fratello azzurro’. Aurelio, prima di ogni considerazione voglio farti i miei complimenti per la gestione del club e non soltanto per questa stagione, ma per i tuoi 18 anni di calcio a Napoli, una piazza calda e particolare che aveva bisogno di una grande imprenditore con le idee ben chiare che sa far quadrare i conti economici con i risultati sportivi. Non è facile vincere in Italia dove ormai quasi tutte le proprietà dei club ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo unaa ‘cuore aperto’ di uncon destinatario il patron del NapoliDe Laurentisti scrivo, Sono Francesco ma per tutti i miei fratelli azzurri sono semplicemente Ciccio, sarò Ciccio anche per te perché come gli altri anche tu sei un ‘fratello’., prima di ogni considerazione voglio farti i miei complimenti per la gestione del club e non soltanto per questa stagione, ma per i tuoi 18 anni di calcio a Napoli, una piazza calda e particolare che aveva bisogno di una grande imprenditore con le idee ben chiare che sa far quadrare i conti economici con i risultati sportivi. Non è facile vincere in Italia dove ormai quasi tutte le proprietà dei club ...

