"L'eterno riposo è...": Gianni Morandi, quella strana frase al concerto (Di venerdì 24 marzo 2023) Non ci fosse da sempre (o quasi), dovrebbero inventare Morandi Gianluigi, nato a Monghidoro l'11 dicembre 1944 sotto il segno del Sagittario. E clonarlo. In questi giorni di primavera l'incredibile Highlander di 78 anni - e da studiare in biologia - sta scaldando il cuore delle 10.000 persone che lo vanno trovare ogni sera nei palasport quando passa il suo nuovo tour Go Gianni, go! Ieri sera era in scena a Torino questo satanasso che non sbaglia mai una nota e diverte con canzoni di ieri di oggi, le ultime contenute nella track-list del nuovo album Evviva!, retaggio della riuscita collaborazione con Jovanotti. L'impressione è la solita, quando lo sentiamo e, soprattutto, lo vediamo: noi invecchiamo, lui no. Forse perché trova sempre stimoli diversi dopo 55 anni di una carriera che negli Stati Uniti definirebbero leggendaria. MATTATORE O forse perché ...

