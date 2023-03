L’esperienza delle aziende storiche e la sfida della sostenibilità. Incontro a Napoli promosso da Bcp e Centenari (Di venerdì 24 marzo 2023) “Esg: l’impatto della sostenibilità sul futuro delle Imprese”: è il tema del convegno organizzato dai Centenari, l’associazione di aziende storiche familiari, assieme alla Banca di Credito Popolare, che si svolgerà martedì 4 aprile (alle ore 17,30) a nella sede della Fondazione Salvatore a Napoli in viale Gramsci 4. “Il convegno – si legge in una nota – consentirà l’Incontro di realtà ed esperienze aziendali diverse, accomunate da una sfida condivisa: la transizione verso la sostenibilità con L’esperienza del passato e lo sguardo rivolto al futuro. La sostenibilità rappresenta la bussola per orientare le scelte delle imprese per raccogliere le sfide ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 marzo 2023) “Esg: l’impattosul futuroImprese”: è il tema del convegno organizzato dai, l’associazione difamiliari, assieme alla Banca di Credito Popolare, che si svolgerà martedì 4 aprile (alle ore 17,30) a nella sedeFondazione Salvatore ain viale Gramsci 4. “Il convegno – si legge in una nota – consentirà l’di realtà ed esperienze aziendali diverse, accomunate da unacondivisa: la transizione verso lacondel passato e lo sguardo rivolto al futuro. Larappresenta la bussola per orientare le scelteimprese per raccogliere le sfide ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lear1966 : RT @UAAR_it: #Alabama, una delle ultime dottoresse che ancora praticavano l'#aborto racconta la sua difficile esperienza, tra vessazioni de… - pieroscoglio : @serracchiani @Deputatipd I figli delle detenute credo stiano in ambienti a ciò predisposti della struttura carcera… - VinoNews24 : Axel Heinz lascia #Bolgheri e torna in Francia. Il direttore delle tenute @Ornellaia e #Masseto (dal 2005) annuncia… - mauriziomitolo : @matteoperegodic @mariovattani @ItalyinSG @SM_Difesa @MinisteroDifesa @segredifesa @Esercito @ItalianNavy… - presstheart : primissimo ascolto di FACE e devo dire che nonostante non sia stata molto colpita dal ritmo in sé delle canzoni, i… -