L' Esorcista | Linda Blair coinvolta nelle riprese del film sequel

(Di venerdì 24 marzo 2023)sembra sia statanella realizzazione deldelL'diretto da David Gordon Green e potrebbe avere un cameo nel progetto. Ildel cult L'diretto da David Gordon Green potrà contare, secondo le fonti di Above the Line, anche sul ritorno di. Il progetto avrà infatti un legame con l'horror cult di cui dovrebbe rappresentare la continuazione della storia e, al tempo stesso, un punto di partenza per una nuova trilogia., interprete di Regan MacNeil, sarebbe stata impegnata sul set di L'solo per alcuni giorni. Un portavoce di Blumhouse ha però aggiunto che l'attrice ha avuto un ruolo da ...

... il Giovanni Lombardo Radice caro ai fan della paura su celluloide made in Italy,Zampaglione ... i titoli più attesi del 2023 Tra il decimo capitolo della saga di 'Saw'e il sequel di 'L''...... prima fra tutti la tredicenneBlair. La vera ciliegina sulla torta è stata la musica: Mike ... credenti o no, impressionabili o meno, siamo sicuri che ancora oggi la visione de L'sia in ...L'diventa un caso di costume, spazza via ogni record d'incasso nel mondo e sfiora l'Oscar come miglior film - che avrebbe strameritato. Ellen Burstyn , Jason Miller ,Blair sono gli ...

Linda Blair sembrava ormai sostituita da Jenna Ortega nei panni della posseduta di L'Esorcista, in uno sketch esilarante nella scorsa puntata di SNL. E invece, l'unica e inimitabile bambina del film ...Linda Blair ritorna nel suo iconico ruolo nel sequel de L’esorcista Secondo un nuovo report, Linda Blair riprenderà il ruolo di Regan MacNeil o almeno lo farà certamente nel primo capitolo della nuova ...