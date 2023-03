L' Eredità | ' colpo' vincente per il giovane Giacomo | montepremi da capogiro

(Di venerdì 24 marzo 2023) Archiviata l'amara disfatta della precedente puntata de L'Candoni ha ritentato la fortuna. Questa volta il ragazzo si è spinto oltre, raccogliendo una ricca vincita grazie ad una Ghigliottina particolare. Ma prima di arrivare a festeggiare insieme ai due Professori, il campione vicentino ha dovuto lottare contro un'agguerrita concorrenza. Intanto, durante la puntata un altro campione se l'è vista davvero brutta! L'puntata 24 marzo 2023, il messaggio dei Professori Nella puntata del 24/3,ha ritrovato in gioco il campione Pierluigi e Stefano. A questo trio si sono aggiunti Alberto da Milano, Luisa da Assisi, Noemi e Gabriele. In questa puntata si è dato spazio ad un messaggio a favore dell'AIL, Associazione Italiana Leucemie, Linfomi, Mieloma. I Professori Andrea Cerelli e Samira Lui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blazar30 : Io avrei scritto'colpo' solo per 'l'audace colpo dei soliti ignoti' #eredità #leredita - MARINEL77720511 : #eredita colpo - Ellelali : Colpo #ghigliottina #eredità - crociangelini : @quizzettone colpo #ghigliottina #leredita #eredita. - LuigiGaudenzi : Colpo #Eredità #Ghigliottina #LaGhigliottina #IlGhigliottinista #Ereditiers #Rai1 #Insinna #quizzettone -

Torna anche stasera il nuovo appuntamento con la ghigliottina a 'L''. Nella puntata di oggi, quella di venerdì 24 marzo 2023, del fortunato game show di Rai Uno ... La parola vincente èe il ...Cercò di creare democraticamente una società socialista in Cile, ma fu rovesciato da undi ...su Salvador Allende parlano della sua vita personale e della sua carriera politica alla sua...... il nuovo gioco delle Tartarughe Ninja , ma per tutti gli altri è un beldi scena. Il ... Mentre titoli come Atlas Fallen tentano di raccoglierne l', come vi abbiamo raccontato.