L’Eredità 24 marzo 2023, Giacomo alla ghigliottina indovina la parola e vince 80.000 euro: ecco come (Di venerdì 24 marzo 2023) Nella puntata di quest’oggi – 24 marzo 2023 – è giunto al gioco finale de L’Eredità Giacomo. alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 80.000 euro dopo un singolo dimezzamento e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Pedale Bel Sicuro Maestro Soliti Ignoti. Dopo il classico tempo di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la parola Colpo, spiegando prima di annunciare la parola: “Con pedale me ne sono venute due e ne ho scritta una delle due”. Ed in effetti la parola era colpo. Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 24 marzo 2023) Nella puntata di quest’oggi – 24– è giunto al gioco finale de, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 80.000dopo un singolo dimezzamento e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Pedale Bel Sicuro Maestro Soliti Ignoti. Dopo il classico tempo di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino laColpo, spiegando prima di annunciare la: “Con pedale me ne sono venute due e ne ho scritta una delle due”. Ed in effetti laera colpo. Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di venerdì 24 marzo 2023 - VittoriosoLuigi : @insinnaflavio tutti i buffoni e pagliacci passano per L'eredità e diventano favoriti del presentatore. Ora, 24 marzo, tocca a Pierluigi - UgoBaroni : RT @ItaliaRai: 'L'Eredità' Il game show condotto da @insinnaflavio. In onda nei seguenti orari: ??Giovedì 23 Marzo ?Johannesburg, 18.15… - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di giovedì 23 marzo 2023 - simopog1 : RT @ItaliaRai: 'L'Eredità' Il game show condotto da @insinnaflavio. In onda nei seguenti orari: ??Giovedì 23 Marzo ?Johannesburg, 18.15… -