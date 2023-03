Lecce, incidente fra due auto: muore carbonizzata 32enne (Di venerdì 24 marzo 2023) Un impatto tra due auto, poi le fiamme e l’impossibilità di uscire dal proprio mezzo che bruciava. Così è morta una 32enne il 24 marzo, dopo uno scontro contro un’altra automobile. Il tremendo incidente è avvenuto sulla tangenziale di Lecce, all’altezza dell’uscita per l’ospedale Vito Fazzi. Secondo le prime ricostruzioni, la 32enne avrebbe perso il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Un impatto tra due, poi le fiamme e l’impossibilità di uscire dal proprio mezzo che bruciava. Così è morta unail 24 marzo, dopo uno scontro contro un’altramobile. Il tremendoè avvenuto sulla tangenziale di, all’altezza dell’uscita per l’ospedale Vito Fazzi. Secondo le prime ricostruzioni, laavrebbe perso il ... TAG24.

