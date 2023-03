Lecce | Cassandro | «Vogliamo la salvezza | sulle ultime sconfitte…»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Le parole di Tommaso, terzino del, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A. I dettagli Tommasoha parlato in conferenza stampa della stagione del. PAROLE – «Le recenti sconfitte non hanno avuto ripercussioni sul nostro umore: sappiamo dove dobbiamo migliorare. Siamo ottimisti e soprattutto spensierati: bisognerà prestare più attenzione alla ripresa, ma credo che questa squadra, talvolta, abbia dovuto fare i conti anche con gli episodi. Siamo già proiettati alla partita contro l’Empoli che sarà per noi importantissima. Non so a quanto possa essere fissata la quota, so soltanto che dobbiamo assolutamente fare in modo di raggiungere questo obiettivo il prima possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore 23enne, arrivato a gennaio dal Cittadella, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dal suo esordio in Serie A nel finale di Fiorentina-Lecce 1-0