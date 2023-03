Le valutazioni? Rinviate | così il Csm degli scandali ha salvato decine di imputati e ‘soci’ di Palamara Lasciandoli a capo di Tribunali e Procure

(Di venerdì 24 marzo 2023) Magistrati indagati oper corruzione, falso o abuso d’ufficio, sottoposti a procedimento disciplinare per traffici di nomine con Luca, oppure – più semplicemente – giudicati inadatti al ruolo. Che però continuano a fare i procuratori capi, i procuratori aggiunti, i presidenti deio delle Corti d’Appello in tutta Italia, anche dopo diversi anni dalla scadenza dell’incarico. Il motivo? Nessuno si è ancora preso la responsabilità di dire se sono degni oppure no di continuare a occupare quelle poltrone. Il nuovo Consiglio superiore della magistratura, insediato da due mesi, si è trovato una bella grana lasciata in eredità dal precedente: un mostruoso arretrato di pratiche “scomode“, accantonate e mai portate a termine, sulle conferme quadriennali dei capiuffici. Di cosa si tratta? La ...

