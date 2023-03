Le piscine senza acqua. Sos degli agriturismi (Di venerdì 24 marzo 2023) L'applicazione del regolamento di Adf per combattere la siccità, preoccupa la Cia di Siena 'La decisione deve essere rivista al più presto. Così sarà penalizzata un'attività su cinque'. Leggi su lanazione (Di venerdì 24 marzo 2023) L'applicazione del regolamento di Adf per combattere la siccità, preoccupa la Cia di Siena 'La decisione deve essere rivista al più presto. Così sarà penalizzata un'attività su cinque'.

