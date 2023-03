Le paure di Chiesa: esami ok, ma ha ancora fastidi. E vola in Austria da un luminare (Di venerdì 24 marzo 2023) Il controllo è prenotato, il viaggio anche. Appuntamento a Innsbruck, alla clinica Hochrum. Il professor Christian Fink, il guru delle ginocchia, ha in agenda per lunedì una visita con Federico Chiesa,... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 marzo 2023) Il controllo è prenotato, il viaggio anche. Appuntamento a Innsbruck, alla clinica Hochrum. Il professor Christian Fink, il guru delle ginocchia, ha in agenda per lunedì una visita con Federico,...

