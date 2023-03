(Di venerdì 24 marzo 2023) L’aumento del costo del lavoro cinese e un rischio geopolitico più elevato a causa della guerra in Ucraina spingono gli industriali a preferire l’India, il Messico o il Vietnam come sedi dei loro impianti. La globalizzazione sta cambiando volto. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcterni : #DrittoERovescio le sinistre che campano con i lauti stipendi che lo Stato da ai parlamentari e simili cercano di a… -

Cosa ci facevano di recente in Vietnam i rappresentanti di decine di grandi aziende statunitensi Qualche giorno prima era stato il Messico a srotolare il tappeto rosso davanti agli imprenditori ...... senza però riuscire a trovare quello che. Loading... Annunci statici e poco intuitivi non ... più di 130e circa 2mila recruiter che la utilizzano quotidianamente per attrarre ......di fantasia o quant'altro) in cui tuttidi manipolare il prossimo a fini di avanzamento professionale. Tutto qui. Il suo pubblico è gente che in ambienti del genere (dallealle ...

Le multinazionali cercano alternative alla Cina - Pierre Haski Internazionale

La piattaforma online Alibaba, del miliardario Jack Ma, si è basata su un principio semplice: se sei un industriale e cerchi cuscinetti a sfera economici ... alla Malaysia e all’India. Le ...