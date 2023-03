Le meraviglie d'Abruzzo per la partenza del Giro d'Italia (Di venerdì 24 marzo 2023) Ragazzi, che spettacolo! Sopralluogo d'autore questa mattina per la partenza del Giro d'Italia: il palcoscenico della pista ciclabile della Costa dei Trabocchi è stato presentato alla stampa. È qui ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 marzo 2023) Ragazzi, che spettacolo! Sopralluogo d'autore questa mattina per ladeld': il palcoscenico della pista ciclabile della Costa dei Trabocchi è stato presentato alla stampa. È qui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Le meraviglie d’Abruzzo per la partenza del Giro - Gazzetta_it : Le meraviglie d’Abruzzo per la partenza del Giro - histoniumnet : Una fitta agenda di escursioni, visite culturali e incontri istituzionali per conoscere le meraviglie d’Abruzzo... - sansalvonet : Una fitta agenda di escursioni, visite culturali e incontri istituzionali per conoscere le meraviglie d’Abruzzo... - ortonanotizie : Una fitta agenda di escursioni, visite culturali e incontri istituzionali per conoscere le meraviglie d’Abruzzo... -