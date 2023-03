Le correnti dal Quagliaro. I quarantenni di Schlein addentano il Pd. Al ristorante, borgata Quarticciolo (Di venerdì 24 marzo 2023) Michela Di Biase, Marco Sarracino, Giovanna Iacono e Maria Marino, Marco Furfaro, Arturo Scotto e Chiara Braga: tutti attovagliati per spartirsi nomine e cariche (leggi capigruppo) nel partito by Elly. Dietro di loro i grandi manovratori Boccia e Franceschini, che sono riusciti a rompere l'area Bonaccini, da cui si è sfilata una corrente di lettiani e dei riformisti Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Michela Di Biase, Marco Sarracino, Giovanna Iacono e Maria Marino, Marco Furfaro, Arturo Scotto e Chiara Braga: tutti attovagliati per spartirsi nomine e cariche (leggi capigruppo) nel partito by Elly. Dietro di loro i grandi manovratori Boccia e Franceschini, che sono riusciti a rompere l'area Bonaccini, da cui si è sfilata una corrente di lettiani e dei riformisti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BCarazzolo : RT @francofontana43: Sbaglio o qualche buontempone aveva promesso che le correnti non ci sarebbero più state? Dal @Corriere - francofontana43 : Sbaglio o qualche buontempone aveva promesso che le correnti non ci sarebbero più state? Dal @Corriere - kiariva46 : @cugusi1952 ....e dove si collocherebbe Calenda dopo l'eventuale scissione? Noi siamo rappresentati da un Parlam… - paolo37k : @Diana_Kuegler Cosa vorresti dire non capisco, confondo, i pensieri vengono dal mare vanno per correnti sottomarine… - LordPum : @Illungimirante @LaPrimaManina che dal principio di tutto questo discorso ancora non ti sei reso conto che confondi… -