Lavoro | a gennaio-febbraio creati oltre 100mila posti

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo la frenata dell’ultima parte del 2022, nei primi due mesi dell’anno l’occupazione alle dipendenze ha accelerato. Trasono stati100.000al netto delle cessazioni, circa un terzo in più rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia. La domanda diè stata trainata soprattutto dai servizi. Beneficiando del calo dei prezzi dell’energia, si è rafforzata anche la dinamica nell’industria. E’ quanto si legge nella nota redatta congiuntamente dal Ministero dele delle politiche sociali, dalla Banca d’Italia e dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del(Anpal). La crescita dell’occupazione, evidenzia l’analisi, si è finora concentrata nella componente a tempo ...

