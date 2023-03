Lautaro Martinez | «Mondiale? Che orgoglio le 3 stelle! Ho sofferto»

(Di venerdì 24 marzo 2023), a Clarin, è ritornato a parlare della vittoria delcon l’Argentina. L’attaccante dell’Inter ha ricordato però anche le difficoltà dell’infortunio VITTORIA ?sul: «Guardare la maglia e vedere le tre stelle è motivo diperché fin da piccolo sognavo questo. Sognavo di indossare questa maglia e che questo Paese potesse alzare di nuovo il. Il messaggio è chiaro: bisogna puntare sempre più in alto. In ogni allenamento il livello si alza e questo fa sì che la Nazionale Argentina possa sempre migliorare. Questa generazione è arrivata con tanta fame e tanta voglia, con un allenatore giovane che ha le idee chiare». SOFFERENZA ? Allo stesso tempo,...

Le parole di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, sulla situazione legata al futuro di Lautaro Martinez. Javier Zanetti ha parlato a Madero Sport del futuro di Lautaro Martinez all'Inter. PAROLE - "Quando compri un giovane non ti aspetti risultati immediati, questa era la visione che ..."

Los festejos terminaron pasando la medianoche, tras el show de "La Konga", ya que Lautaro Martínez tomó el micrófono y comenzó a cantar canciones de cancha para agitar a todos los presentes. El ...Fue Lautaro Martínez el que hizo de animador principal y sacó el repertorio de temas típicos de cancha que enloqueció al público, mientras el plantel se unía en el centro del terreno de juego del Mas ...