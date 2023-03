L’aurora boreale lascia senza fiato | le spettacolari immagini dalla capitale della Lapponia – Video

(Di venerdì 24 marzo 2023) Una violenta tempesta geomagnetica ha colpito la Terra in seguito all’instabilità dell’atmosfera solare. Il fenomeno ha fatto sì che in Finlandia, in particolare a Rovaniemi,, i turisti potessero ammirare numerose aurore boreali con le loro tipiche luminescenze cheno gli osservatori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MeteoSvizzera : La scorsa notte, grazie alla forte attività, l'aurora boreale si è potuta osservare anche nella Germania del nord.… - carmel_nov : RT @EvolutionTravel: Che spettacolo l’ #Islanda! Panorami ghiacciati, vulcani, cascate incredibili, piccoli villaggi un cielo generoso che… - AllertApc : RT @MeteoSvizzera: La scorsa notte, grazie alla forte attività, l'aurora boreale si è potuta osservare anche nella Germania del nord. #auro… - Cantor751 : RT @MeteoSvizzera: L'aurora boreale della scorsa notte vista dai satelliti NOAA-20 e Suomi-NPP , #wow ?? - MeteoSvizzera : L'aurora boreale della scorsa notte vista dai satelliti NOAA-20 e Suomi-NPP , #wow ?? -

