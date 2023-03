Laura Pausini | è stata lei a chiedere la mano al compagno Paolo Carta | il video della proposta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023)sono ormai dei novelli sposi. A due giorni dalle nozze, la cantante ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la romanticafatta al, stravolgendo la “tradizione” che vuole sia l’uomo alasua dama. Nel, invece, èa inginocchiarsi e, tendendo l’anello verso di lui, chiede a: “Mi vuoi sposare?” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da4u Official (@4u official) La cantante ha tenuto a precisare, nella didascalia, che in realtà è stato suo marito aper primo la sua ...