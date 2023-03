Latina | pescatori di frodo scoperti al Canale Mascarello | multe e sequestri

(Di venerdì 24 marzo 2023)– Prosegue l’attività della Guardia Costiera a tutela della legalità, dell’ambiente marino e dei consumatori di prodotto ittico sul litorale pontino. Nella prima mattinata di venerdì 24 marzo 2023, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina hanno eseguito, nelle acque antistanti il, nel territorio del Comune di, il sequestro amministrativo di una rete da pesca di circa 400 metri di lunghezza, illegalmente detenuta a bordo di una Unità da diporto, e dunque non destinata alla pesca professionale. Al detentore dell’attrezzo di pesca è stato inoltre elevato il verbale amministrativo previsto dalla normativa in materia di pesca marittima, per un importo compreso tra 1000 e 3000 euro. Nel corso del controllo è emerso inoltre che il natante a bordo della quale era detenuto ...

