Latina-Crotone sabato 25 marzo 2023 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 24 marzo 2023) Non sono bastati 70 punti fatti in 33 gare alper un pronto ritorno in B dopo l’amara retrocessione dello scorso anno; il Catanzaro è riuscito a guadagnare il pass per la cadetteria con ben 5 giornate d’anticipo e un campionato pressoché perfetto, costringendo i pitagorici ad un secondo posto e alla lotteria dei playoff. La squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ColucciLc : RT @latinacalcio: La Direzione di Latina-Crotone è stata affidata al sig. Gemelli Enrico di Messina, che sarà coadiuvato dal sig. Sicurello… - latinacalcio : La Direzione di Latina-Crotone è stata affidata al sig. Gemelli Enrico di Messina, che sarà coadiuvato dal sig. Sic… - TuttoLatinacom : Le parole del direttore generale del #Latina, Biagio Corrente, sul finale di stagione di prima squadre e settore gi… - CalcioTutti : Serie C ?????? | Grupo C | Fecha 33 Avellino 0-2 Picerno Crotone 3-2 Viterbese Gelbison 0-2 Catanzaro Juve Stabia… - JuanPTeixeira : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo C | Fecha 33 Avellino 0-2 Picerno Crotone 3-2 Viterbese Gelbison 0-2 Catanzaro Juve Stabia 1-… -

... i tre fallimenti ai playoff del Benevento specialmente quella finale interna con ilche ... in campionato va in rete 15 volte, segnando anche nell'ultima di campionato contro il, nella ...Obiettivo raggiunto anche per Ciano a, mentre Farias è capitolato quando vestiva la maglia ... così come con Livorno e. Si contano una salvezza con la Juve Stabia e una retrocessione ...La squadra di Vivarini è diventata irraggiungibile per i cugini del: campionato ... l'ha conquistata per meriti subito dopo:, Empoli, Ascoli e Virtus Entella. In mezzo, una stagione al ...

Latina-Crotone, all'andata vinsero gli squali con gol di Mogos Calcio Crotone

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Alla vigilia della partenza per il Lazio il tecnico del Crotone, Lamberto Zauli. è intervenuto in sala stampa per per presentare la gara contro il Latina: “Il Latina è ...