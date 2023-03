Laporta | «Le porte del Barcellona per Messi sono sempre aperte»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nonostante le numerose polemiche in merito al caso Negreira e la mancata accettazione del rinnovo di Gavi, il presidente deltieneleper il ritorno di Lionel. L’argentino è in scadenza di contratto a giugno ed ancora non ha trovato un accordo per restare a Parigi mentre aleggiano le voci secondo le qualisarebbe vicino all’Inter Miami. Di seguito le parole disu: «è il miglior giocatore della storia. È stato il giocatore più importante nella storia del. Devo stare molto attento a quello che dico.è un giocatore del Psg e devo avere rispetto. Leo sa che ce l’abbiamo nel cuore. Fa parte della nostra ...

Il numero uno del club spagnolo ha parlato del futuro della Pulce , aprendo lea quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Queste le parole diai microfoni della stampa spagnola . Sul ...Commenta per primo Joanchiama Lionel Messi al Barcellona. Il presidente del club catalano ha dichiarato: ' Messi sa che qui al Barca lesono sempre aperte per lui , vedremo. Dobbiamo trovare la via giusta'.. L'indebolimento degli Stati nazionali consente a entità non - Stato, alimentate da ... È in apparenza la spallata che dovrebbe aprire leall'indipendentismo siciliano. In realtà, Londra ...

Joan Laporta chiama Lionel Messi al Barcellona. Il presidente del club catalano ha dichiarato: "Messi sa che qui al Barça le porte sono sempre aperte per lui, vedremo. Dobbiamo trovare la via giusta".