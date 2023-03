Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nina_massaro : RT @_Biscot_: Bradley Tavassi e Lady Incorvaia che assistono ad un torneo privato di Andrea Ronaldo e Luca Messi. VOTAAAATE IL NOSTRO DODI… - lorisz841 : RT @_Biscot_: Bradley Tavassi e Lady Incorvaia che assistono ad un torneo privato di Andrea Ronaldo e Luca Messi. VOTAAAATE IL NOSTRO DODI… - misscuore85 : RT @_Biscot_: Bradley Tavassi e Lady Incorvaia che assistono ad un torneo privato di Andrea Ronaldo e Luca Messi. VOTAAAATE IL NOSTRO DODI… - Pepi08047533 : RT @_Biscot_: Bradley Tavassi e Lady Incorvaia che assistono ad un torneo privato di Andrea Ronaldo e Luca Messi. VOTAAAATE IL NOSTRO DODI… - _Biscot_ : Bradley Tavassi e Lady Incorvaia che assistono ad un torneo privato di Andrea Ronaldo e Luca Messi. VOTAAAATE IL N… -

Amo i miei figli tutto il giorno, ma non quelli di tutti gli altri - ha raccontato la compagna di Cristiano- Noi mamme conosciamo molto bene i nostri figli e abbiamo la pazienza di educarli ...... Megan Fox, Jennifer Aniston, Ron Perlman, Miley Cyrus eGaga. Quest'ultima, non va ... Quando era in bianconero anche Cristianoe la moglie Georgina si facevano vedere spesso da questa ...... andrà in scena I'M Georgina, la seconda stagione della serie, il docu - film, che racconta la vita di Georgina Rodriguez, la compagna dell'attaccante portoghese Cristiano. Il trailer è già ...

Lady Ronaldo shock: "A scuola hanno picchiato i nostri figli" Corriere dello Sport

"Amo i bambini, sono molto organizzata. Amo i miei figli tutto il giorno, ma non quelli di tutti gli altri - ha raccontato la compagna di Cristiano Ronaldo - Noi mamme conosciamo molto bene i nostri ...The 83-year-old alleges that his brother made business transactions without his knowledge which ultimately ended up costing him money.