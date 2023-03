Ladispoli | Le Vibrazioni in concerto per la 70ma Sagra del Carciofo

(Di venerdì 24 marzo 2023)– La città disi regala degli ospiti d’eccezione per festeggiare la 70º edizione dell’avvenimento principe della città: ladel. Un appuntamento che negli anni è diventata uno degli eventi più partecipati e più attesi non solo del Lazio. “Il ritorno delladel– ha commentato il sindaco Alessandro Grando – nella forma in cui tutti noi la conosciamo, dopo tre anni di stop forzato rappresenta un segnale di rinascita e speranza, un voltare pagina dopo il momento più buio che la nostra storia recente ha conosciuto: la pandemia. Avere come ospiti per la festa della nostra città ‘Le’ è un lustro, una grande opportunità che impreziosisce una manifestazione unica che attira visitatori da tutta la nazione”. “In ...

