L’abbraccio sentito in tutto il mondo

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 marzo 2023) Sami Zayn e Kevin Owens si sono finalmente alleati. I due hanno stretto una alleanza contro lo strapotere della Bloodline, ufficializzando il Tag team match tra i due canadesi e gli Usos per i titoli di coppia. Non che fosse una novità, sia chiaro. Questo incontro era nell’aria da due mesi, da quando cioè Zayn ha voluto affrancarsi dalle catene che lo asservivano al Capotribù. Quindi nulla di originale o di trascendente. Però il loro abbraccio ha suscitato comunque delle emozioni forti, nonostante fosse “telefonato” da tempo. La ragione sta nella soddisfazione che rende una profezia che si autoavvera. Diciamo che più che una certezza, la loro alleanza, era una speranza per molti. Sopratper chi voleva che Sami Zayn si rifacesse della sonora sconfitta patita ad Elimination Chamber, dove aveva goduto del supporto incondizionato del WWE Universe. E forse ...