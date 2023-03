La zucca al forno. la nuova ricetta, buona e con Solo 160 calorie! (Di venerdì 24 marzo 2023) La zucca al forno come non l’avete mai provata. Solo 160 calorie. L’autunno è una stagione piena di malinconici incanti ma anche di magnifici prodotti della terra. Come per esempio le castagne, i funghi, le olive. E le zucche. E che c’è di meglio in una fredda sera d’autunno che tirare fuori dal forno una bella teglia piena di zucca bella fumante e saporita? Senza contare che si tratta di un alimento che dà poche calorie e che quindi può andare d’accordo anche con la dieta. Ma vediamo la nostra ricetta. La zucca al forno come non l’avete mai provata. Buonissima e con Solo 160 calorie! Gli ingredienti Per tre porzioni ci occorreranno: 800 grammi di zucca (peso pulito); due o tre spicchi d’aglio ... Leggi su donnaup (Di venerdì 24 marzo 2023) Laalcome non l’avete mai provata.160 calorie. L’autunno è una stagione piena di malinconici incanti ma anche di magnifici prodotti della terra. Come per esempio le castagne, i funghi, le olive. E le zucche. E che c’è di meglio in una fredda sera d’autunno che tirare fuori daluna bella teglia piena dibella fumante e saporita? Senza contare che si tratta di un alimento che dà poche calorie e che quindi può andare d’accordo anche con la dieta. Ma vediamo la nostra. Laalcome non l’avete mai provata. Buonissima e con160Gli ingredienti Per tre porzioni ci occorreranno: 800 grammi di(peso pulito); due o tre spicchi d’aglio ...

