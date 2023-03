La zebra 'Sero' fugge dallo zoo di Seoul dopo la morte dei genitori. Il video è virale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crispadafora : RT @RaiNews: È durata un pomeriggio la libertà di Sero, la #zebra riuscita a evadere da uno zoo di Seul - ninda1952 : RT @RaiNews: È durata un pomeriggio la libertà di Sero, la #zebra riuscita a evadere da uno zoo di Seul - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: È durata un pomeriggio la libertà di Sero, la #zebra riuscita a evadere da uno zoo di Seul - RaiNews : È durata un pomeriggio la libertà di Sero, la #zebra riuscita a evadere da uno zoo di Seul -

Allo scopo di prevenire futuri comportamenti problematici, il parco zoologico sta cercando di alleviare la solitudine die ha in programma di farlo accoppiare con un'altral'anno prossimo.Una giovaneha passeggiato per ore per le strade trafficate di Seul, la capitale della Corea del Sud, prima di essere catturata e riportata allo zoo dal quale era fuggita.- questo il nome del maschio ...La fuga delladi nomeè diventata virale sui social. L'animale ha vagato per circa tre ore prima di essere circondata e anestetizzata dai funzionari dello zoo che l'hanno restituita alla ...

La zebra Sero torna allo zoo: la star del web a zonzo per Seoul Radio Subasio

Una giovane zebra ha passeggiato per ore per le strade trafficate di Seul, la capitale della Corea del Sud, prima di essere catturata e riportata allo zoo dal quale era fuggita. Sero - questo il nome ...