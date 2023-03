«La vita è dura | ma bisogna andare avanti»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 24 marzo 2023) «Sono qui per raccontarvi tutto. Niente hashtag, niente filtri». È la promessa di Georgina Rodríguez in Soy Georgina 2, nuova stagione della serie Netflix tutta su di sé. 6 episodi disponibili da oggi in cui tra famiglia e lavori, spiega chi è veramente: cioè «Una sorella, una madre, un’amica, una compagna». Praticamente Giorgia Meloni, ma con un team di esperti di immagine e manutenzione corpo e anima che per il nostro presidente del Consiglio equivarrebbe mezzo punto di pil. Georgina Rodriguez: fotostoria della fidanzata di CR7, Cenerentola moderna guarda le foto ...