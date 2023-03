(Di venerdì 24 marzo 2023) Laha aperto una, in seguito all’inchiesta di Consob e Procura di Torino, per verificare eventuali violazioni del Fair Play Finanziario. Lo ha reso noto il club bianconero nel documento legato alla semestrale. In data 1° dicembre 2022, l’Control Financial Control Body, “facendo seguito alle asserite violazioni finanziarie che sono L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” - sportface2016 : +++L'#Uefa apre un'indagine sul #Barcellona per potenziali violazioni connesse al #NegreiraGate+++ - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: La UEFA apre una indagine sulla Juventus legata all’inchiesta Prisma: verranno verificate eventuali violazioni del FPF h… - carm_pana : RT @CalcioFinanza: La UEFA apre una indagine sulla Juventus legata all’inchiesta Prisma: verranno verificate eventuali violazioni del FPF h… - marcullo02 : RT @CalcioFinanza: La UEFA apre una indagine sulla Juventus legata all’inchiesta Prisma: verranno verificate eventuali violazioni del FPF h… -

Le prime pagine di oggi, venerdì 24 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi esteri Sport e MirrorSport, in Spagna,con l'inchiesta dellasul caso Barcellona - arbitri. Anche l'organo ...Troverà una nazionale dove siun nuovo capitolo per l'allenatore Jankauskas che proverà a dare ...ai precedenti positivi alla guida del Portogallo dove ottenne il successo a Euro 2016 e la...Laun'inchiesta contro la big che adesso rischia tanto a livello sportivo: ecco i principali rischi Dopo il caso Juventus, legato alle plusvalenze e al falso in bilancio, un'altra big che ...

La UEFA; scrive Calcio&Finanza ... Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per ...Sir Jim Ratcliffe e lo sceicco Jassim presenteranno entrambi una seconda offerta migliore per l’acquisizione del Manchester United prima di una scadenza che è stata prorogata. Mercoledì era stato iniz ...