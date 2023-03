“La terra negli occhi”, oggi a Martina Franca la presentazione del romanzo Libro di Giuseppe D'Innella (Di venerdì 24 marzo 2023) L'articolo “La terra negli occhi”, oggi a Martina Franca la presentazione del romanzo <small class="subtitle">Libro di Giuseppe D'Innella</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 24 marzo 2023) L'articolo “La”,ladel diD' proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viltyality : Selvatica.Lo sono sempre stata.Le mani nella terra, come fossero radici. E negli occhi quell'ombra scura che ha la… - reina_bebe_ : @mary74779790 @gicarestik2 Che è un reality lo dico alle invasate del vostro fandom che negli ultimi giorni profess… - emscrlg : RT @icarusfallsxz: loro lo cacceranno dopo che proverà ad entrare negli studi con le scarpe piene di terra - Italobalbo69 : @FratellidItalia Semplicemente fumo negli occhi, per mascherare il suo tradimento dopo il 25 settembre. La signora… - b_1n0 : RT @FrankCavern: Prof. Carlo RUBBIA : “Io guardo i fatti. Il fatto è che la temperatura media della Terra, negli ultimi 15 anni, non è aume… -