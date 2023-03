La storia di Camilla Di Pace, la 31enne non vedente rimasta senza casa: «Non vogliono il mio cane guida» (Di venerdì 24 marzo 2023) Non le rinnovano il contratto perché non vogliono accogliere il suo cane guida. Succede a Camilla Di Pace, ha 31 anni, è ipovedente e vive a Bologna in un appartamento in affitto, ma in fase di rinnovo dello stesso è stata allontanata dopo aver fatto presente ai proprietari che da settembre avrà con lei un labrador di supporto. I proprietari dell’abitazione non vogliono animali e non fanno eccezione neanche ai cani guida. «Mi resta meno di un mese per trovare una nuova casa. La proprietaria non mi ha sfrattato ma io lì col cane non ci posso stare», ha dichiarato la 31enne, secondo quanto riferisce Repubblica. Ma non uno. Camilla si è trovata di fronte a una serie di no. Si è rivolta a ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Non le rinnovano il contratto perché nonaccogliere il suo. Succede aDi, ha 31 anni, è ipoe vive a Bologna in un appartamento in affitto, ma in fase di rinnovo dello stesso è stata allontanata dopo aver fatto presente ai proprietari che da settembre avrà con lei un labrador di supporto. I proprietari dell’abitazione nonanimali e non fanno eccezione neanche ai cani. «Mi resta meno di un mese per trovare una nuova. La proprietaria non mi ha sfrattato ma io lì colnon ci posso stare», ha dichiarato la, secondo quanto riferisce Repubblica. Ma non uno.si è trovata di fronte a una serie di no. Si è rivolta a ...

