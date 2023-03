La storia di Alfonso Rosito, il chirurgo con paralisi alle gambe che opera grazie a una sedia verticalizzante elettronica – Il video (Di venerdì 24 marzo 2023) Alfonso Rosito, chirurgo ortopedico, si vede cambiare all’improvviso la vita dopo che gli viene diagnosticata una leucemia mieloide acuta che gli fa perdere l’uso totale delle gambe. La tragica notizia gli arriva nel 2017 e nei due anni successivi si trova ad affrontare due trapianti di midollo osseo all’Ospedale San Martino di Genova. Ed è durante il secondo che subisce una GVHD, ovvero una reazione immunitaria che prende il sistema nervoso centrale e provoca una paresi spastica alle gambe. In un’intervista al Corriere della Sera, a firma di Désirée Klain, racconta di quanto l’azienda per cui lavorava gli disse che non era più idoneo a svolgere la sua professione medica. Ma dopo un anno riuscì a vincere un concorso come dirigente medico ortopedico all’Ospedale Civile di Caserta. E ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023)ortopedico, si vede cambiare all’improvviso la vita dopo che gli viene diagnosticata una leucemia mieloide acuta che gli fa perdere l’uso totale delle. La tragica notizia gli arriva nel 2017 e nei due anni successivi si trova ad affrontare due trapianti di midollo osseo all’Ospedale San Martino di Genova. Ed è durante il secondo che subisce una GVHD, ovvero una reazione immunitaria che prende il sistema nervoso centrale e provoca una paresi spastica. In un’intervista al Corriere della Sera, a firma di Désirée Klain, racconta di quanto l’azienda per cui lavorava gli disse che non era più idoneo a svolgere la sua professione medica. Ma dopo un anno riuscì a vincere un concorso come dirigente medico ortopedico all’Ospedale Civile di Caserta. E ...

