La storia delle foto del finto arresto di Trump che hanno fatto il giro del web: “Era solo uno scherzo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Donald Trump preso di forza dalla polizia, ammanettato e portato in prigione, con la moglie Melania che protesta: uno scenario descritto da fotografie particolarmente accurate, che hanno fatto il giro del web, ma che sono soltanto dei montaggi realizzati da Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat, attraverso l’intelligenza artificiale. “Stavo solo scherzando – si è scusato – pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate”. Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023 E invece in meno di due giorni sono state visualizzate quasi 5 milioni di volte. ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Donaldpreso di forza dalla polizia, ammanettato e portato in prigione, con la moglie Melania che protesta: uno scenario descritto dagrafie particolarmente accurate, cheildel web, ma che sono soltanto dei montaggi realizzati da Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat, attraverso l’intelligenza artificiale. “Stavoscherzando – si è scusato – pensavo che forsecinque persone le avrebbero ritwittate”. Making pictures ofgetting arrested while waiting for's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023 E invece in meno di due giorni sono state visualizzate quasi 5 milioni di volte. ...

