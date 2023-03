Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : La stoccata di Mariaclotilde arriva all’Onu -

Adosini, 18 anni, sarà relatrice con Marco Tardelli all'evento "Change the World Special Session"Tra gli ospiti c'è inoltre la 18enneAdosini , giovane talento della scherma che è ...dell'arbitro che sul 13 - 12 aveva erroneamente assegnato due punti ad Adosini dopo una sua...È successo nella Coppa del mondo Under 20 a Beauvais: la nostra spadistaAdosini batte l'avversaria con unain più, assegnata dall'arbitro. Potrebbe incassare la vittoria e chiudere lì. Ma lei sa che non sarebbe giusto: quellalei non l'ha ...

La stoccata di Mariaclotilde arriva all'Onu - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

La stoccata di Mariaclotilde arriva all’Onu Un errore dell’arbitro le aveva dato la vittoria alla Coppa del Mondo: ma lei fa ripetere tutto. E ora sarà relatrice a New York ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...