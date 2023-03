La star di Tik Tok avvistata all’Olimpico: è la nuova fidanzata di un calciatore della Roma (FOTO) (Di venerdì 24 marzo 2023) Josè Mourinho in questa stagione ha molto spesso deciso di far debuttare giovani provenienti dalla Primavera giallorossa. Tra i tanti che hanno trovato spazio in questa stagione, c’è certamente Cristian Volpato. Si tratta di un trequartista classe 2003, già nel giro della nazionale Under 21, che quest’anno ha collezionato 6 presenze in Serie A condite da 1 gol e 1 assist. Nelle ultime ore, però, il talento della Roma sta facendo parlare di sè anche per questione che vanno oltre il rettangolo di gioco. Si tratta, infatti, della sua nuova fiamma. Si chiama Tori Hubbard, modella e influencer, nata a Miami ad aprile del 2002. La bella Tori, con i suoi 388mila follower su Tik Tok è una vera e propria star dei social. Oltre alla carriera come modella, Tori Hubbard si è lanciata anche nel mondo dell’imprenditoria fondando il brand di bikini ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 marzo 2023) Josè Mourinho in questa stagione ha molto spesso deciso di far debuttare giovani provenienti dalla Primavera giallorossa. Tra i tanti che hanno trovato spazio in questa stagione, c’è certamente Cristian Volpato. Si tratta di un trequartista classe 2003, già nel giro della nazionale Under 21, che quest’anno ha collezionato 6 presenze in Serie A condite da 1 gol e 1 assist. Nelle ultime ore, però, il talento della Roma sta facendo parlare di sè anche per questione che vanno oltre il rettangolo di gioco. Si tratta, infatti, della suafiamma. Si chiama Tori Hubbard, modella e influencer, nata a Miami ad aprile del 2002. La bella Tori, con i suoi 388mila follower su Tik Tok è una vera e propriadei social. Oltre alla carriera come modella, Tori Hubbard si è lanciata anche nel mondo dell’imprenditoria fondando il brand di bikini ...

