"La Sirenetta": ecco il trailer del film Disney

Il film arriva il 24 maggio Sono disponibili il trailer e il poster in italiano del film Disney La Sirenetta, rivisitazione in live-action del classico d'animazione diretta da Rob Marshall, che arriverà il 24 maggio nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia. La Sirenetta racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e giovane sirena in cerca di avventure. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare.

