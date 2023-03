La Sicula Trasporti alla Regione: “Sospenderemo la ricezione dei rifiuti”. Il rischio di una nuova emergenza spazzatura (Di venerdì 24 marzo 2023) “La scrivente sospenderà la ricezione dei rifiuti presso l’impianto Tmb a far data dal giorno 27 marzo”. La comunicazione è contenuta alla fine di una lettera di due pagine inviata ieri alla Regione Siciliana. Il mittente è Sicula Trasporti, la società finita nel 2020 al centro di un’inchiesta giudiziaria al momento al vaglio del tribunale di Catania, in cui si sono contestano corruzione, reati ambientali e anche presunti rapporti con soggetti contigui ai clan mafiosi. Da allora l’impresa – per cui è stata chiesta la liquidazione giudiziale un mese fa – è guidata dagli amministratori giudiziari, chiamati a gestire un’attività che, con la differenziata ancora lenta nelle grandi città, ancora oggi è fondamentale per metà isola. Sono infatti circa duecento i Comuni che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) “La scrivente sospenderà ladeipresso l’impianto Tmb a far data dal giorno 27 marzo”. La comunicazione è contenutafine di una lettera di due pagine inviata ieriSiciliana. Il mittente è, la società finita nel 2020 al centro di un’inchiesta giudiziaria al momento al vaglio del tribunale di Catania, in cui si sono contestano corruzione, reati ambientali e anche presunti rapporti con soggetti contigui ai clan mafiosi. Da allora l’impresa – per cui è stata chiesta la liquidazione giudiziale un mese fa – è guidata dagli amministratori giudiziari, chiamati a gestire un’attività che, con la differenziata ancora lenta nelle grandi città, ancora oggi è fondamentale per metà isola. Sono infatti circa duecento i Comuni che ...

