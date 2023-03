La Russia prepara la fuga dalla Crimea? “Evacuazione”, la soffiata dell'intelligence (Di venerdì 24 marzo 2023) Cosa sta succedendo in Crimea? “Le autorità di occupazione russe della Crimea hanno iniziato l'Evacuazione dalla penisola conquistata”, la rivelazione di Andriy Yusov, un rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina. La spia ha precisato che il comando russo e l'amministrazione sulla penisola - uno dei territori maggiormente contesi tra le due nazioni in guerra - stanno vendendo molte proprietà immobiliari e stanno portando le loro famiglie fuori dalla Crimea. “Ma ai privati cittadini viene detto ‘non preoccuparti, tutto è calmo, tutto è sotto controllo' e che l'operazione speciale sta andando secondo i piani…” ha spiegato ancora ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) Cosa sta succedendo in? “Le autorità di occupazione russehanno iniziato l'penisola conquistata”, la rivelazione di Andriy Yusov, un rappresentantea direzione principaledel ministeroa Difesa'Ucraina. La spia ha precisato che il comando russo e l'amministrazione sulla penisola - uno dei territori maggiormente contesi tra le due nazioni in guerra - stanno vendendo molte proprietà immobiliari e stanno portando le loro famiglie fuori. “Ma ai privati cittadini viene detto ‘non preoccuparti, tutto è calmo, tutto è sotto controllo' e che l'operazione speciale sta andando secondo i piani…” ha spiegato ancora ...

