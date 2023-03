La Roma è agitata solo in panchina: in campo è una delle più disciplinate del campionato (CorSport) (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Corriere dello Sport evidenzia come la polemica di questi giorni intorno alla Roma sia figlia nella realtà di rumors che si alimentano come una valanga. Infatti pochi giorni fa Repubblica scriveva di una Roma che sta diventando un caso politico. I direttori di gara la giudicherebbero inarbitrabile: “Roma oggi è un problema. Prima di tutto politico. La squadra più odiata d’Italia. Addirittura «inarbitrabile»: così un arbitro ha definito la Roma parlando con i dirigenti, e la parola è perfetta per spiegare il livello del nervosismo che arriva dalla panchina Romanista sul campo da gioco. È la strategia della tensione che ama Mourinho: organizzare un caos di cui hai le briglie, per farlo volgere a tuo favore”. Tuttavia il quotidiano di Ivan Zazzaroni smentisce questa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Corriere dello Sport evidenzia come la polemica di questi giorni intorno allasia figlia nella realtà di rumors che si alimentano come una valanga. Infatti pochi giorni fa Repubblica scriveva di unache sta diventando un caso politico. I direttori di gara la giudicherebbero inarbitrabile: “oggi è un problema. Prima di tutto politico. La squadra più odiata d’Italia. Addirittura «inarbitrabile»: così un arbitro ha definito laparlando con i dirigenti, e la parola è perfetta per spiegare il livello del nervosismo che arriva dallanista sulda gioco. È la strategia della tensione che ama Mourinho: organizzare un caos di cui hai le briglie, per farlo volgere a tuo favore”. Tuttavia il quotidiano di Ivan Zazzaroni smentisce questa ...

