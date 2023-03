La riscoperta della trattoria mentre le stelle stanno a guardare

(Di venerdì 24 marzo 2023) I ristoranti gourmet stentano (alcuni chiudono addirittura i battenti), invece certi locali storici puntano tutto sui piattitradizione italiana. Guida ai luoghi del gusto che, da quasi un secolo, offrono ricette antiche e sapori veri. Nel quadrilatero golosoBologna medievale si trova, da primascoperta dell’America, una bottega dove si va a bere il vino e ci si porta il mangiare da casa: è l’Osteria del Sole. Ci arrestarono, pare, anche Giovanni Pascoli per le sue idee un po’ troppo rivoluzionarie. È la culla di un’evoluzione: tramontano i cuochi «astrusiani» che creano senza farti capire nulla di ciò che mangi e trionfano le cuoche «artusiane» che s’attengono ai dettami di Pellegrino Artusi, storico scrittore e gastronomo autoreBibbia: La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Torna la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoveInArt : RT @FataMorganaWeb: Paesaggi, ritratti, nature morte: Galli rifugge l’astrattismo futurista, ed è più vicino alle tematiche del #RealismoMa… - GiuseppeGuerin1 : RT @confcoopbg: Appuntamento lunedì 27 marzo con il Seminario nazionale dedicato alla riscoperta del valore culturale e sociale del Teatro… - CatelliRossella : RT @FataMorganaWeb: Paesaggi, ritratti, nature morte: Galli rifugge l’astrattismo futurista, ed è più vicino alle tematiche del #RealismoMa… - messveneto : I demoni di Mirko: rientrano in Friuli quattro capolavori di Basaldella: Nello spazio espositivo di Copetti Antiqua… - confcoopbg : Appuntamento lunedì 27 marzo con il Seminario nazionale dedicato alla riscoperta del valore culturale e sociale del… -

"Una visione " prosegue la nota ", espressione di quella viabellezza (via pulchritudinis) che viene a sintetizzare un percorso didel ruolo evangelizzatore del bello e dell'arte, un ...Non ultimo tra i problemi, la mancata curabellezza dei colli, per ladi luoghi oggi lasciati solo al buon cuore dei residenti'. Le commissioni tematiche: 'Vorremmo un dialogo meno ...'Thesaurum fidei", ovvero "Il Tesorofede", questo il titolo dell'iniziativa culturale ... Il programma, ideale approdo di un percorso avviato nel settembre scorso, con ladel lucchese ...

Giornate Fai di Primavera, alla scoperta e riscoperta del Palazzo ... Comune di Spello

Il Nastro Rosa Tour prende il via dal porto di Genova, al cospetto della famosa Lanterna: simbolo della città, è il faro più importante d’Italia, il più alto del Mediterraneo e uno dei primi al mondo.L’appuntamento, condotto da Filippo Ferretti con Manola Capriotti e coreografato da Lucilla Seghetti, oltre a permettere di riscoprire le sequenze e gli ... nel dar vita ad uno dei più celebri valzer ...